BMGK: Kuzey Kore'ye karşı daha ileri önlemler alınabilir

BMGK, balistik füze denemeleri nedeniyle Kuzey Kore'yi kınayarak, bu ülkeye karşı daha ileri önlemler alınabileceği uyarısı yaptı.

BM Güvenlik Konseyi, balistik füze denemeleri nedeniyle Kuzey Kore'yi kınayarak, bu ülkeye karşı daha ileri önlemler alınabileceği uyarısı yaptı.



BM Güvenlik Konseyi, Kuzey Kore'nin 5 Mart'taki füze denemeleri üzerine acil olarak toplandı. Kapalı gerçekleşen oturumda BM Genel Sekreteri'nin Siyasi İşlerden Sorumlu yardımcısı Jeffrey Feltman üyelere brifing verdi.



Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan BMGK Başkanı İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft, füze denemelerinin gerilimi artırdığını belirterek, BMGK'nın tüm üye ülkelerden Kuzey Kore'ye yönelik yaptırım kararlarını titiz bir şekilde uygulamalarını istediğini söyledi.

"GÜNEY KORE'Yİ YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ"



BMGK Başkanı Rycroft'un ardından ABD, Japonya ve Güney Kore'nin BM temsilcileri birlikte gazetecilere açıklama yaptı.



ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Kuzey Kore'nin eylemleri nedeniyle tüm ülkelerin tehdit altında olduğunu ifade ederek herkesin bu tehdide karşı dayanışma içinde olması gerektiğini söyledi.



Kuzey Kore'nin 2016 yılında 2 nükleer deneme, 24 kez de balistik füze denemesi yaptığını anlatan Haley, "Kuzey Kore'nin bu füze denemeleri karşısında bölgeye füze savunma sistemi konuşlandırmamamız için tek bir neden söyleyin? Müttefikimiz Güney Kore'yi orada tek başına bırakmayacağız." dedi.

"ARTIK YETER"



Japonya'nın BM Daimi Temsilcisi Koro Bessho da Kuzey Kore'nin eylemlerinin kabul edilemeyeceğini vurgulayarak, "Kuzey Kore'nin Japonya yönüne füze atmaya hakkı yok. Biz barışçıl bir ülkeyiz, kimseye karşı düşmanca tutumumuz yok. Artık yeter." dedi.