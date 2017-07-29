BM'den Kuzey Kore’nin balistik füze denemesini kınadı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, yeni füze denemesi gerçekleştiren Kuzey Kore'yi kınadığı bildirildi.

BM Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin "muhtemelen kıtalar arası" yeni balistik füze denemesi gerçekleştirdiği belirtildi.



Açıklamada Guterres'in, uluslararası hukuka uygun davranmaya davet ettiği Kuzey Kore'yi, yaptığı füze denemesi nedeniyle kınadığı kaydedildi.



Bu denemenin de öncekiler gibi BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiğine işaret edilen açıklamada, Kuzey Kore'nin sorunların çözümünde uluslararası toplumla birlikte çalışması talep edildi.



Açıklamada, "Genel Sekreter Guterres, Güney Kore'nin iletişim kanallarını tekrar açma talebine Kuzey Kore'nin olumlu yanıt vermesi çağrısı yapıyor. Guterres özellikle herhangi bir yanlış anlama ya da hesaplama riskini ve tansiyonu düşürmesi için ordular arası iletişim kanallarının açılmasını istedi." ifadeleri kullanıldı.



Japonya Başbakanı Şinzo Abe, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin bir balistik füze denemesi daha yaptığını bildirmiş ve füzenin Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesindeki sularına düştüğünü belirtmişti.



BM Güvenlik Konseyi, Kuzey Kore'ye nükleer faaliyetleri nedeniyle 2006 yılından beri yaptırım uyguluyor.



Son yapılan denemelerin ardından ABD yeni yaptırımlar içeren bir karar tasarısı hazırlamıştı ancak henüz Rusya ve Çin'in yeni yaptırımlara olumlu bakmadıkları belirtilmişti.