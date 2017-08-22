BM'den Irak hükümetine çağrı

BM, DEAŞ'ın cinsel saldırılarına maruz kalan binlerce kadın ve çocuklarına sahip çıkılması için Irak hükümetine çağrı yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM), terör örgütü DEAŞ üyelerinin tecavüz ve her türlü cinsel tacizine maruz kalan binlerce kadın ve çocuğa sahip çıkılması için Irak hükümetine çağrıda bulundu.



BM Irak'a Yardım Misyonu (UNAMI) ve BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin (OHCHR) ortaklaşa yayımladığı raporda, DEAŞ'ın cinsel saldırılarına maruz kalan kadın ve kız çocuklarının korunması ve toplumdan dışlanmaması gerektiği vurgulandı.



"Başta Ezidi ve diğer azınlıklardan olmak üzere DEAŞ'ın kontrolü altındaki kadınlar ve kız çocukları, özellikle insan hakları ihlallerine ve uluslararası hukukun çiğnenmesine karşı savunmasız kaldılar." ifadeleri kullanılan raporda, tüm kurbanlara yargı yolunun açılması ve tazminat alabilmelerinin sağlanması için Irak hükümetinin iç hukuk ve uluslararası insan hakları hukuku gereğince yükümlülüğü olduğunun altı çizildi.



BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el Hüseyin, rapora ilişkin yaptığı açıklamada, DEAŞ'ın kadınlar üzerinde neden olduğu fiziksel, zihinsel ve duygusal yaraların akıl almaz boyutlarda olduğunu vurguladı. Hüseyin, kurbanların kendi hayatlarını yeniden inşa etmek ve çocuklarının geleceği için tazminata ihtiyaç duyduklarına dikkati çekti.



Hüseyin, doğum belgeleri olmayan veya bu belgeleri DEAŞ tarafından hazırlanan yüzlerce çocuğun Irak hükümeti ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından kabul edilmemesinin derin rahatsızlık oluşturduğunu belirterek "DEAŞ kontrolündeki bölgelerde doğan çocuklar da diğer Irak vatandaşlarıyla aynı yasal haklara sahiptir ve hükümet bu çocukları marjinalleşmeye ve istismara karşı korumalıdır." değerlendirmesinde bulundu.



BM raporunda, mağdurlara destek ve bakım sağlanması, bölünmüş ailelerin birleştirilmesi, bilgi ve danışmanlık hizmetleri ve doğum kayıtlarının önemi hakkında Irak hükümetine bazı önerilerde bulunuluyor.