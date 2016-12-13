BM'den Halep suçlaması

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın özel danışmanı Jan Egeland, Suriye rejimi ve Rusya'yı, Halep'te galip gelen milislerin işlediği tüm suçlardan sorumlu tuttu.

Egeland, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Suriye yönetimi ve Rusya, şu an Halep'te galip gelen milislerin işlediği tüm suçlardan sorumludur" ifadesini kullandı.



Suriye'nin kuzeyindeki doğu Halep bölgesinde Beşşar Esed rejimi ve İran komutasındaki Şii milislerin ele geçirdikleri semtlerde sivillere yönelik katliamlara giriştiği duyurulmuştu.



Esed rejimi ve Şii milisler, 4,5 aydır kuşatma altında tuttukları doğu Halep'teki sivilleri 15 Kasım'dan bu yana havadan ve karadan vurarak 991 sivili öldürdü, binlercesini yaraladı.

Kaynak: AA