BM'den Gazze'ye 2,5 milyon dolar yardım

BM İnsani Yardım ve Kalkınma Koordinatörü Piper, işgal altındaki Filistin toprakları insani bağış fonundan Gazze'deki acil ihtiyaçları gidermek için 2,5 milyon dolar tahsis edildiğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım ve Kalkınma Koordinatörü Robert Piper, işgal altındaki Filistin toprakları insani bağış fonundan Gazze'deki acil ihtiyaçları gidermek için 2,5 milyon dolar tahsis edildiğini açıkladı.



Piper, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'deki insani durumda yaşanan kötüleşmenin hala sürdüğünü belirterek, işgal altındaki Filistin toprakları insani bağış fonundan Gazze'deki acil ihtiyaçları gidermek için 2,5 milyon dolar tahsis edildiğini aktardı.



Gazze'de yarısı çocuklar olmak üzere sivil halkın yaşadığı insani sıkıntının unutulduğunu vurgulayan Piper, tahsis edilen parayla sağlık, su ve kanalizasyon alanlarında kullanılacak önemli 190 tesisin çalışmalarını sürdürebilmesi amacıyla jeneratörler için akaryakıt dağıtılacağını kaydetti.



Bundan Gazze'deki yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yararlanacağı bilgisini veren Piper, ayrıca söz konusu miktarla hayat kurtarıcı temel tıbbi araç gereç ve ekipmanlar ile güneş enerjisi panelleri temin edileceğini, bunun yanı sıra nakdi yardımlar yapılacağını ifade etti.



Piper, gıda güvensizliğini ortadan kaldırmak ve su kuyularından arazilerine su pompalayan küçük çaplı çiftçilerin gıda üretim maliyetini düşürmek için tarım sektörüne de destek verileceğine dikkati çekti.



Gazze'de 4 aydır enerji krizi yaşandığını bildiren Piper, hastaneler ve diğer kurumların neredeyse gün boyu jeneratörler ile çalışmalarını yürüttüğünü ancak bunların devamlı kullanmaya uygun olmadığını duyurdu.



"YURT DIŞINDA TEDAVİ GÖRMESİ GEREKEN ÇOK HASTA VAR"



İlaç sıkıntısına da değinen Piper, Gazze'ye en son giren ilaç kamyonunun Batı Şeria'dan mart ayında gönderildiğini hatırlatarak ciddi ilaç sıkıntısı çekildiğini belirtti.



Piper, "Temel ilaç stoklarının yüzde 40'ı tükendi. Bunun yanı sıra yurt dışındaki hastanelerde tedavi görmesi gereken çok sayıda hasta var." ifadelerini kullandı.



İşgal altındaki Filistin toprakları insani bağış fonu, Belçika, Almanya, İrlanda, İtalya, Malta, Norveç, İspanya, İsveç, İsviçre ve Türkiye'deki hükümetlerin yaptığı bağışların toplanmasından oluşuyor.



İsrail, Hamas'ın Haziran 2006'daki seçimlerden başarıyla çıkmasının ardından Gazze'ye abluka uygulamaya başlamış, 2007 yılının ortasından itibaren de ablukayı daha da şiddetli şekilde uygulamaya devam etmişti.



Uluslararası kurumlar tarafından hazırlanan raporlarda, yaklaşık 1,9 milyon kişinin yaşadığı Gazze Şeridi'nin "dünyanın en yoğun nüfusa sahip bölgesi" olduğu, fakirlik ve işsizlik nedeniyle bölge halkının yüzde 80'inin hayır kurumlarından aldığı yardımlarla geçimini sağladığı belirtiliyor.