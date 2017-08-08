BM'den 'DEAŞ operasyonları' açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM) Irak İnsani İşler Koordinatörü Lise Grande, terör örgütü DEAŞ'ın kontrolündeki 3 bölgeye daha askeri operasyon düzenleneceğini, bunun sonucunda yüz binlerce sivilin yerinden olacağını bildirdi.

Grande, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, Musul'dan sonra Telafer, Hawija ve Anbar'da olmak üzere 3 büyük askeri operasyonun daha yapılmasının beklendiğini söyledi.



Grande, "Irak'ta bu askeri operasyonların sonunda yüz binlerce sivilin daha yerinden edileceği öngörülüyor." dedi.



DEAŞ'ın etkinliğini artırdığı 2014 yılından itibaren 5,3 milyon sivilin yerinden olduğunu kaydeden Grande, evlerine dönenler bulunmasına rağmen halen 3,3 milyon kişi için bu sorunun devam ettiğini vurguladı.



Grande, Musul'daki askeri operasyon sırasında 955 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını belirterek, dönenlerin ardından halen 710 bin kişinin yerinden edilmiş yaşadığını aktardı.



Yaklaşık 9 ay süren askeri operasyon neticesinde 10 Temmuz'da Musul'un DEAŞ'tan temizlendiği ilan edilmişti.