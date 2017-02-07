BM'den "Arakanlı Müslümanlar" raporu

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Myanmar'da sivil Müslümanlara yönelik saldırılardan Bangladeş'e kaçmayı başaran 220 görgü tanığının ifadelerine dayanan bir rapor hazırladı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Myanmar'ın Arakan eyaletinde uzun süredir devam eden ancak 9 Ekim'de sınır karakollarına yönelik saldırıların ardından artış gösteren sivil Müslümanlara yönelik şiddet eylemlerini, bu eylemlerden dolayı Bangladeş'e kaçan 220 görgü tanığının ifadelerine dayanan bir raporla ortaya koydu.



Söz konusu tarihten bu yana "çok büyük ihtimalle" insanlığa karşı suçlar kapsamındaki Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddetin artış gösterdiğini ve 26'sı çocuk 220 görgü tanığının çoğunun yaşananlar nedeniyle travma geçirdiğini ortaya koyan rapora göre Müslümanlar, katliam, ortadan kaybolma, tecavüz ve yağmalama olaylarına maruz kalıyor.



Giriş çıkışların engellendiği Arakan'dan Bangladeş'e geçebilenlerin büyük çoğunluğunun cinayet, ortadan kaybolma, şiddet veya mülklerinin zarar görmesi, tecavüz, yağma ve hırsızlığa maruz kaldığı ya da bu bunlara şahit olduğu bildirildi.



Öğretmenler, imamlar, din alimleri, toplum liderleri gibi etkili ve saygı duyulan kişilerin özellikle kurban seçildiği, katliamların farklı zaman ve yöntemlerle Myanmar ordusu, polis güçleri veya Budist köylüler tarafından yapıldığı belirtildi.



ÇOCUKLAR DA ÖLDÜRÜLDÜ



Güvenlik güçleri tarafından tecavüz ve cinsel şiddete maruz kalanların bir kısmını çocuklar oluşturdu. Güvenlik güçleri ayrıca, bebeklerden gençlere kadar değişik yaş gruplarından kız ve erkek çocuklarını öldürdü.



Rohingyalılar güvenlik güçleri tarafından yürütülen 'bölge temizleme operasyonları' sırasında gözaltına alındıklarında, evlerinde, camilerde ve bazen açık alanlarda dayağa, türlü işkencelere, zalimce, insanlık dışı ve aşağılayıcı muamelelere veya cezalara maruz kaldı.



9 Ekim olaylarının ardından şiddetlenen etnik ve dini ayrımcılık sonucunda dini vecibelerin yerine getirilmesi, seyahat ve iş faaliyetleri üzerinde mevcut kısıtlamalar daha da sıkılaştırıldı. Cenaze törenleri, hutbeler, dini kıyafetler ve sakal bırakmak daha da kısıtlandı.



Camileri üs olarak kullanmak üzere işgal eden ordu güçleri evlerden Kur'an-ı Kerim'leri toplayarak açık alanlarda yaktı.



Arakan eyaletinde 9 Ekim'de sınır karakollarına düzenlenen saldırılarda 13'ü güvenlik görevlisi 29 kişi ölmüştü. Saldırıların ardından bölgeye çok sayıda asker ve polis sevk edilmiş, operasyon başlatılmıştı.



Sınır karakollarının bulunduğu Maungdaw ve Yathay Taung kasabalarında nüfusun çoğunluğunu Birleşmiş Milletler tarafından dünyada en fazla zulüm gören topluluk olarak tanımlanan Arakan Müslümanları oluşturuyor.



Arakan eyaletinde 2012 yılında Budistler ile Müslümanlar arasında çıkan şiddet olaylarında çoğu Müslüman çok sayıda kişi yaşamını yitirmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmiş, binlerce Rohingya bölgeyi terk etmek zorunda kalmıştı.