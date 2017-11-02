BM'den Arakanlı Müslümanlar çağrısı

Myanmar'ı ziyaret eden BMMYK Uluslararası Koruma Direktörü Türk, Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların, güvenli, gönüllü ve sürdürülebilir şekilde topraklarına dönmelerinin sağlanması çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Uluslararası Koruma Direktörü Volker Türk, Myanmar'da uğradıkları zulüm nedeniyle Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların, güvenli, gönüllü ve sürdürülebilir biçimde topraklarına dönmesini sağlama çağrısı yaptı.



Bangladeş basınına göre Türk, Myanmar'a yaptığı ziyarette birçok üst düzey yetkiliyle görüştü.



Türk, Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların Myanmar'a dönme hakkı olduğunu vurgulayarak, Myanmar hükümetini, bu kişilerin güvenli, gönüllü ve sürdürülebilir biçimde topraklarına dönmesini sağlamaya davet etti.



Arakan'a insani yardımların ulaştırılmasının kısıtlandığına dikkati çeken Türk, muhtaç toplulukların bir an önce yardım alabilmesi için Arakan'a insani yardıma izin verilmesi gerektiğini belirtti.



Türk, Myanmar hükümetine, Arakan'daki Müslümanlar ile eyaletteki tüm topluluklara güvenli ortamın sağlanması çağrısında bulundu.



20 BİN ARAKANLI MÜSLÜMAN SINIRDAKİ TARAFSIZ BÖLGEDE



Öte yandan Bangladeşli yetkililer, Myanmar-Bangladeş sınırındaki tarafsız bölgede bekleyen Arakanlı Müslüman sayısının 20 bini bulduğunu açıkladı.



Bangladeş Sınır Muhafızları üst düzey yetkilisi İkbal Ahmed, Naf Nehri üzerinden dün gece Myanmar'dan Bangladeş'e ulaşan çoğunluğu kadın ve çocuk 3 bin Arakanlı Müslüman'ın tarafsız bölge Anjumanpara'ya geldiğini belirtti.



Ahmed, 17 bin Arakanlı Müslüman'ın da Medi tarafsız bölgesinde bekleyişini sürdürdüğünü kaydetti.



ARAKANLI MÜSLÜMANLARA ETNİK TEMİZLİK



Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadeleyi öne sürerek Arakan'da sivillere düzenlediği saldırılarda, 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.



Etnik temizliğe dönüşen saldırılarda 300'e yakın köy, ordu ve fanatik Budistler tarafından yok edilirken, 600 binden fazla Arakanlı Müslüman dağlık bölgeler, nehir ya da deniz üzerinden Bangladeş'e kaçtı. On binlercesi de Bangladeş'e kaçmanın yolunu arıyor.



Arakan'da 1970'lerde yaklaşık iki milyon Müslümanın yaşadığı tahmin edilirken, sistematik saldırılardan kaçış nedeniyle bu rakam 200 binin altına geriledi.



