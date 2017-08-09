BM'den 4 ülkedeki 20 milyon kişi için kıtlık uyarısı

BM Güvenlik Konseyi, Yemen, Somali, Nijerya ve Güney Sudan'daki çatışmalar nedeniyle 20 milyon kişinin kıtlıkla karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Yemen, Somali, Nijerya'nın kuzeyi ve Güney Sudan'da çatışmalar nedeniyle 20 milyon kişinin kıtlıkla karşı karşıya olduğunu belirtti.



Konseyde 15 ülkenin de onayıyla kabul edilen başkanlık bildirisinde (PRST), 4 ülkedeki çatışmaların sivil nüfus üzerindeki insani etkisinden duyulan endişe paylaşıldı.



Bu ülkelerde çatışan tarafların kesintisiz insani yardım girişine izin vermediklerine dikkat çekilen bildiride, 20 milyon kişinin bu nedenle kıtlık riski yaşadığı vurgulandı. Bildiride, taraflara yardımları engellememeleri ve sivilleri korumaları çağrısı yapıldı.



Bildiride, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten bu dört ülkede yardımların sivillere ulaşmasını engelleyen taraflara ve bu sorunun çözüm yollarına ilişkin rapor hazırlaması da istendi.



İLK KEZ KITLIK VE ÇATIŞMALAR İLİŞKİLENDİRİLDİ



Öte yandan BMGK'da kabul edilen bildiriye ilişkin yazılı açıklama yapan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, kıtlığın barış ve güvenlikle doğrudan ilişkisi olduğunu belirterek, BMGK'nın ilk kez çatışmalar ve kıtlık arasında bağ kuran bir metni kabul ettiğine dikkati çekti.



İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Açlığa artık sadece iklim koşulları ya da kalabalık nüfus değil aynı zamanda insan eliyle gerçekleşen eylemler ve özellikle de çatışmalar neden oluyor." dedi.



Rycroft, bu konunun BMGK gündemine alınmasının ve çözüm aranmasının önemli olduğunu vurguladı.