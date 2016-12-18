BM'de 'Halep gözlemcileri' tasarısı oylanacak

BMGK'da, Halep'ten tahliyelerin uluslararası gözlemcilerin denetiminde güvenli bir şekilde yapılmasını öngören karar tasarısı Türkiye saati ile 18.00'de oylanacak.

BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) yerel saatle 10.00'da (TSİ 18.00) Fransa tarafından hazırlanan karar tasarısını görüşmek üzere toplanacak.



Halep'ten tahliyelerin, BM'nin bölgedeki insani yardım çalışanlarının denetiminde güvenli bir şekilde yapılması ve sivillerin korunmasını içeren karar tasarısı BMGK'da oylanacak.



RUSYA VETO EDEBİLİR



ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Samantha Power, Fransa'nın karar tasarısını Güvenlik Konseyi'ne sunmasının ardından, bu tasarıya destek vereceklerini açıklamış, Rusya'nın, BMGK'da oylanacak bu karar tasarısını da veto etmesi durumunda BM Genel Kurulunda özel bir oturum düzenlenmesi için çalışacaklarını belirtmişti.



İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft da sahada gözlemcilerin bulunmasının, yaşanan vahşeti engellemeye yardımcı olacağı değerlendirmesinde bulunmuştu.



Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vitaly Churkin ise Halep'te gözlemcilerin görevlendirilmesinin haftalar süreceğini söylemişti.

Kaynak: AA