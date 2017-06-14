BM'de "Engelli Hakları Konferansı"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kardaş: Türkiye olarak bizim için engelli kişilerin bağımsız yaşamının desteklenmesi kalkınma süreçleri açısından hayati önem taşımaktadır.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ayşe Kardaş, "Türkiye olarak bizim için engelli kişilerin bağımsız yaşamının desteklenmesi kalkınma süreçleri açısından hayati önem taşımaktadır." dedi.



Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'ndeki "Engellilerin Hakları Sözleşmesine Taraf Devetlerler Konferansı" kapsamında Türkiye, Avustralya ve Meksika tarafından düzenlenen yan etkinlikte konuşan Kardaş, Türkiye'deki sürdürülebilir ve engelliler bakımından kapsayıcı şehirler oluşturulması konusundaki çalışmalar ve uygulamalara ilişkin bilgi verdi.



Toplumu kadınıyla erkeğiyle, engellisiyle sağlıklısıyla, yaşlısıyla genciyle bir bütün olarak gördüklerini belirten Kardaş, herkesin sahip olduğu haklara saygı göstererek engellilik konusunun hak temelli bir anlayışla ele alınmasının teşvik edilmesi için çabaları artırarak sürdürdüklerini anlattı.



Türkiye'nin uluslararası düzeyde kalkınma gündemi dahil olmak üzere tüm politika ve programlara engelliliğin dahil edilmesi ile engellilerin karar süreçlerinde etkin bir şekilde yer almalarına ilişkin çabaları önemsediğine işaret eden Kardaş, ulusal politika, program ve uygulamaları bu doğrultuda dönüştürmeye çalıştırdıklarını vurguladı.



Kardaş, "Engellilerle birlikte dünyanın tüm beşeri potansiyelini küresel kalkınma hamlesinin bir parçası yapamadığımız sürece, kalkınma yolculuğumuzdaki ideallere ve hedeflere ulaşmamızın mümkün olamayacağını düşünüyoruz." ifadesini kullandı.



YAŞAM ALANLARININ ENGELLİLERE GÖRE DÜZENLENMESİ



Türkiye'de yüzde 6,9'u engellli kişilerden oluşan nüfusun azımsanmayacak bir bölümünün kentlerde yaşadığına dikkati çeken Kardaş, "Türkiye olarak bizim için engelli kişilerin bağımsız yaşamının desteklenmesi kalkınma süreçleri açısından hayati önem taşımaktadır." diye konuştu.



Ayşe Kardaş, Türkiye'nin herkesin yararlanabilmesi amacıyla inşa edilen binaları, tüm açık alanları ve ulaşım araçlarını engellilerin güvenli ve bağımsız olarak kullanabilmeleri için erişilebilirliğin sağlanmasını hedefleyen önemli mevzuat düzenlemeleri ve uygulamalar gerçekleştirdiğini belirtti.



Tüm binaların yanı sıra yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları gibi sosyal ve kültürel altyapı alanları ile toplu taşıma hizmetlerinin engellilerin erişimine uygun hale getirildiğini aktaran Kardaş, belediyeler ve diğer kurumların erişilebilir düzenlemeler yapmaları ve toplu taşıma araçları ile hizmetlerinin erişilebilir hale getirilmesine yönelik önemli adımlar atıldığını bildirdi.



Etkinliğe Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı da katıldı.