BM, Ukrayna’nın doğusundaki krize ilişkin 17. raporu açıkladı

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin, Ukrayna’daki insan hakları durumuna ilişkin 16 Kasım 2016-15 Şubat 2017 dönemlerini içeren 17. raporu açıklandı.

Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna’nın doğusunda çatışmaların başlamasından bu yana 9 bin 900 kişinin öldüğünü, 23 bin 246 kişinin ise yaralandığını bildirdi.



BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin, Ukrayna’daki insan hakları durumuna ilişkin 16 Kasım 2016-15 Şubat 2017 dönemlerini içeren 17. raporu açıklandı.



Donetsk ve Lugansk bölgelerinde 2014’ten bu yana 33 bin 146 kişinin Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile hükümet güçleri arasındaki çatışmaların kurbanı olduğu belirtilen raporda, “Çatışmaların başladığı Nisan 2014 ortasından 15 Şubat 2017’ye kadar ki dönem içinde Ukrayna silahlı kuvvetlerinden, ayrılıkçılardan ve sivillerden 9 bin 900 kişi öldü, 23 bin 246 kişi ise yaralandı. Sivillere ait mülkiyetlerde ve temel hizmetlerin sağlandığı alt yapıda önemli zararlar meydana geldi.” ifadesine yer verildi.



Raporda, son gözlem döneminde aralarında çocukların da bulunduğu 23 sivilin çatışmalardan dolayı hayatını kaybettiği, 107’sinin ise yaralandığı vurgulandı.



Kırım’da ciddi insan hakları ihlallerinin yaşandığı aktarılan raporda, gözaltına alınan kişilere işkence ve kötü muamele, belli grupların temsilcilerinin psikiyatri hastanelerine zorla yatırılması, avukatların mesleğini icra etmesine müdahale edilmesi, Rus pasaportu taşımayan Kırımlılara hizmetlerde kısıtlamaya gidilmesi, siyasi ve cinsiyet ayrımcılığı ihlallerin arasında sayıldı.