Eski BM Suriye Özel Temsilcisi Brahimi’den batıya eleştiri

Bir dönem Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi olarak görev yapan Cezayirli diplomat Brahimi, ABD ve İngiltere’nin Irak’ın işgalinin, bu ülkeyi İran’ın eline bırakmak için yapılmadığını ancak bunun bu sonucu doğurduğunu belirtti.

Bir dönem Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi olarak görev yapan Cezayirli diplomat Lakhdar Brahimi, ABD ve İngiltere’nin Irak’ın işgalinin, bu ülkeyi İran’ın eline bırakmak için yapılmadığını ancak bunun bu sonucu doğurduğunu belirtti.



Euractiv internet sitesinin haberine göre, Brahimi, AB Dönem Başkanlığı’nı yürüten Malta’nın başkenti La Valletta’da bir düşünce kuruluşunun paneline katıldı ve burada batıyı Irak, Suriye ile Libya’da açtığı sorunlar ve İslama yaklaşımı üzerinden eleştirdi.

"IRAK'IN YENİDEN NORMALE DÖNMESİ UZUN ZAMAN ALACAK"



Uluslararası ilişkilerde en önemli argümanın “Eğer iyi yapamıyorsan, zarar verme” olduğunu ifade eden Brahimi, şu değerlendirmede bulundu:



"Ben, bu ilkeye sizin (batının) saygı gösterdiğini düşünmüyorum. Avrupalılar değilse bile en azından batı dünyası bunu böyle yapmadı. Irak, Amerikalılar tarafından bir Avrupa ülkesi ve bir büyük kişinin suç ortaklığıyla işgal edilip, yok edildi. Irak, tamamen imha edilmiş durumda ve yeniden normale dönmesi çok uzun zaman alacak. Amerikalıların ve Blair’in Irak’ı İran’ın eline bırakmak için gittiklerini sanmıyorum ama bu böyle oldu."



Libya’daki soruna da değinen Brahimi, "Bu ülkede, hiç kimse Muammer Kaddafi’nin gidişinin ardından gözyaşı dökmedi ancak (eski Fransa Cumhurbaşkanı) Sarkozy öncülüğündeki NATO müdahalesi, ülkeyi dağıttı geçti ve çözdüğünden daha çok sorun bıraktı." ifadelerini kullandı.