BM, Suriyeli sığınmacı sayısını açıkladı

BM, bölge ülkelerdeki sığınmacı sayısının 5 milyonu geçtiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'de 6. yılını dolduran iç savaş nedeniyle ülkeyi terk eden sığınmacı sayısının 5 milyon sınırını geçtiğini açıkladı.



BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinden (BMMYK) yapılan açıklamada, 30 Mart 2016'da Cenevre Konferansı sırasında 2018'e kadar komşu ülkelerdeki 500 bin Suriyelinin başka ülkelere yerleştirilmesine söz verilmesine rağmen şu ana kadar sadece 250 bin sığınmacıya yeniden yerleştirme imkanı sağlandığı belirtildi.



Cenevre Konferansına 92 ülkenin temsilcilerinin yanı sıra 10 hükümetler arası kuruluş, 9 BM kuruluşu ve 24 sivil toplum kuruluşu katılmıştı.



BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, yeniden yerleştirmenin sığınmacıların korunması için hayati önem taşıdığını ifade ederek 2017'de uluslararası topluma bu konudaki çabalarını hızlandırma ve verdiği sözleri yerine getirme çağrısında bulundu.



BMMYK verilerine göre, geçen yıl başta Türkiye olmak üzere Lübnan, Ürdün, Irak ve Mısır'daki 4,8 milyon olan sığınmacı sayısı bu yılın ilk aylarında 5 milyon sınırını geçti.



BM, Suriye içinde de 6,3 milyon kişinin yerinden edildiğini tahmin ediyor. Bölgede en fazla sığınmacıya yaklaşık 3 milyon Suriyeliyi kabul eden Türkiye ev sahipliği yapıyor.



