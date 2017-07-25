BM heyetinin Yemen ziyareti

Üst düzey BM heyeti, geçici başkent Aden'den sonra Husilerin kontrolündeki Sana'ya geçerek Dışişleri Bakanı Şeref ile görüştü.

Yemen'deki insani durumu yakından görmek için ülkeye gelen Birleşmiş Milletler (BM) heyetinin Husilere ait hükümette Dışişleri Bakanı olan Hişam Şeref ile bir araya geldiği bildirildi.



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Müdürü Tedros Adhanom, BM Çocuk Fonu ( UNICEF) İcra Direktörü Anthony Lake ve BM Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü David Beasley ve uzmanlardan oluşan heyet geçici başkent Aden'e düzenlediği ziyaretin ardından Sana'ya geldi. Husilerin kontrolündeki bölgelerde insani durumu inceleyecek olan heyet öncelikle Dışişleri Bakanı Şeref ile görüştü.



Husilere bağlı SABA Haber Ajansı'na göre, heyet, düzenledikleri ziyaretin, dünya çapında en büyük açlık ve salgın hastalıklarla karşı karşıya kalan Yemen'deki insani durumun arzettiği tehlikeyi vurgulama amacı taşıdığını ifade etti.



Heyetin gün içinde Sana'daki Es-Sebin Hastanesi'ndeki Kolera Tedavi Merkezi ile gıda yardımları dağıtım merkezlerini ziyaret etmesi ve Husi yetkililerle görüşmesi bekleniyor. BM heyetinin programında ayrıca El-Hudeyde ilinin, limanının ve Sevra Devlet Hastanesinin ziyaret edilmesi yer alıyor. Heyetin çarşamba günü Ürdün'e dönmesi bekleniyor.



Heyet daha önce de ülkenin güneyindeki geçici başkent Aden'de Başbakan Ahmed bin Dağr ile bir araya gelmişti.