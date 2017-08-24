BM heyeti Kahramanmaraş'ta

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Acil Durum, Güvenlik ve Tedarik Birimi Direktörü Ahmed Warsame beraberindeki heyet ile birlikte Kahramanmaraş'a geldi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Acil Durum, Güvenlik ve Tedarik Birimi Direktörü Ahmed Warsame, Türkiye'nin savaştan kaçan milyonlarca kişiye ev sahipliği yaptığını gösterdi. Savaşın ne zaman biteceğini bilmiyoruz ama tüm umudumuz, bu savaşın bir an önce bitmesi ve insanların güvenli bir şekilde ülkelerine dönmesidir." dedi.



Warsame, beraberindeki heyetle Iraklı Türkmenler ile Suriyelilerin kaldığı Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezi'ni ziyaret etti.



Dulkadiroğlu Kaymakamı ve barınma merkezi sorumlusu Mehmet Türköz tarafından karşılanan heyet, çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Warsame ve beraberindekilere, sığınmacıların kullandığı market, hastane ve sosyal alanlar gezdirildi.



Türkiye'ye sığınmacılara verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Warsame, şöyle konuştu:



"Türkiye savaştan kaçan milyonlarca kişiye ev sahipliği yaptığını gösterdi. Savaşın ne zaman biteceğini bilmiyoruz ama tüm umudumuz, bu savaşın bir an önce bitmesi ve insanların güvenli bir şekilde ülkelerine dönmesidir. UNHCR olarak buradaki ofisimiz aracılıyla Türk halkı ve Türk devletiyle iş birliğine devam edeceğiz bu zorlu dönemi geçerken."



Warsame, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile global anlamda ortaklık anlaşması imzalayacaklarını ve Afrika, Asya ve Ortadoğu'da mülteci krizi olan yerlerde birlikte çalışacaklarını aktardı.



Bir gazetecinin "Türkiye'nin Suriyeli sığınmacılara yönelik 'açık kapı politikasını' nasıl değerlendirdiğini" sorması üzerine Warsame, şunları söyledi:



"Türkiye'nin bundan dolayı gurur duyması gerektiğini düşünüyorum. Avrupa da bildiğiniz gibi büyük bir kıta. Evet, bazı bölgelerde mültecilere sıcak bakmıyor olabilirler ama geçen sene çoğunluğu Almanya'ya olmak üzere 1 milyona yakın mülteci gitti. Hala Avrupa bölgelerine gelen mülteciler var, Suriyeliler de dahil olmak üzere. UNHCR olarak süregelen bir savunuculuğumuz vardı, Avrupa Birliği ülkelerinin savaş bölgelerinden kaçıp gelen insanlara kapılarını açıp bunları kabul etmelerini konusunda. Türkiye'nin bu misafirperverliğinin devam etmesini temenni ediyorum."