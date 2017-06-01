BM Genel Sekreteri Guterres'ten çok kutuplu dünya uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünyanın çok kutuplu bir hale dönüştüğünü belirterek “Ancak çok kutupluluk, dünyanın problemlerini çözmeye yetmiyor.” dedi.

Guterres, Rusya’nın St. Petersburg kentinde düzenlenen Uluslararası Ekonomi Forumu’nun açılışında yaptığı konuşmada dünyanın Birinci Dünya Savaşı öncesinde de çok kutuplu olduğunu söyledi.



Çok taraflı yönetim sistemi eksikliği nedeniyle Birinci Dünya Savaşı’nın yaşandığını anlatan Guterres, “Bugün de küresel ekonomi ve güvenlik gibi konularda aynı hatalara düşmememiz gerekiyor.” dedi.



Guterres, dünyanın yeniden çok kutuplu hale dönüştüğüne işaret ederek, “Ancak çok kutupluluk, dünyanın problemlerini çözmeye yetmiyor.” ifadesini kullandı.



BM’nin de bazı reformlar aracılığıyla daha etkin bir kuruma dönüştürülmesi gerektiğini vurgulayan Guterres, söz konusu reformların neticesinde terörle mücadelede ülkelerin daha güçlü bir şekilde desteklenmesinin sağlanması gerektiğini söyledi.