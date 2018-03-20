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20 Mart 2018 08:48 | Son Güncelleme: 20 Mart 2018 08:51

BM çalışanlarından New York'ta protesto

Tek derdi Türkiye ile uğraşmak olan Birleşmiş Milletler'in çalışanları, Uluslararası Kamu Hizmeti Komisyonu'nun kemer sıkma politikalarından dolayı protesto düzenledi.

BM çalışanlarından New York'ta protesto

rkiye hakkında, AB süreci ve Zeytin Dalı Harekatı dönemi boyunca çeşitli propagandalar uygulayan BM'nin çalışanları, Uluslararası Kamu Hizmeti Komisyonu'nun kemer sıkma politikaları nedeniyle protesto düzenledi.

BM çalışanları New York'ta protesto yaptı

HER GÜN AFRİN AÇIKLAMASI YAPILDI

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki Zeyin Dalı Harekatı'nı durdurmak için asılsız iddialar üzerinden her gün açıklama yapan BM, kendi işçileriyle ilgilenmeyi unuttu.

BM çalışanları New York'ta protesto yaptı

KEMER SIKMA POLİTİKASI PROTESTO EDİLDİ

Birleşmiş Milletler çalışanlarının protestosu Birleşmiş Milletler çalışanları, Uluslararası Kamu Hizmeti Komisyonu'nun kemer sıkma politikaları nedeniyle Amerika'nın New Yorkeyaletindeki BM binası önünde protesto düzenledi.

BM çalışanları New York'ta protesto yaptı


Kaynak: Ajanslar

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