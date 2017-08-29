BM, Arakan'daki sivil katliamından endişeli

BM Genel Sekreteri Guterres, Arakan'da yapılan "güvenlik operasyonu" sırasında sivillerin öldürülmesinden endişeli olduğunu bildirdi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Myanmar'ın Arakan eyaletinde "güvenlik operasyonu" sırasında sivillerin öldürülmesinden derin endişe duyduğunu açıkladı.



BM Genel Sekreterliği'nden yapılan açıklamaya göre, Guterres, son şiddet olaylarının Myanmar güvenlik güçlerine 25 Ağustos'ta yapılan saldırı üzerine başladığını ve söz konusu saldırıyı kınadığını hatırlattı.



Bu şiddet olaylarının temelinde yatan sorunların çözülmesinin önemine vurgu yapan Guterres, Myanmar hükümetinin ihtiyaç içinde olanlara yardım ve güvenlik sağlama sorumluluğu olduğunu belirtti.



BM'nin eski Genel Sekreteri Kofi Annan'ın hazırladığı rapordaki önerilere tam destek verdiğini de ifade eden Guterres, Myanmar hükümetinden bu önerileri etkili bir şekilde uygulamasını istedi.



BANGLADEŞ'E ÇAĞRI



Guterres, Bangladeş'e de çağrı yaparak, "onlarca yıldır Myanmar'dan kaçan sığınmacılara ev sahipliği yapan bu ülke" yöneticilerinden, Rohingyaların Bangladeş'e sığınmasına izin vermeye devam etmeleri talebinde bulundu.



İnsani yardım kuruluşu çalışanlarının şiddet olaylarından etkilenen bölgelere girmelerine izin verilmesini de isteyen Guterres, BM'nin bu anlamda Myanmar ve Bangladeş'e gerekli desteği vermeye hazır olduğunu bildirdi.



Arakan eyaletinde geçen yıl ekim ayında polis kontrol noktalarına yapılan ve 9 polisin hayatını kaybettiği saldırıların ardından Myanmar ordusunun başlattığı operasyonlar, Müslüman azınlığı büyük şiddet dalgasına maruz bırakmıştı.



Operasyonlar nedeniyle 90 binden fazla Arakanlı Müslüman yurtlarını terk etmek zorunda kalmıştı. Rohingya azınlığın temsilcileri, operasyonlarda bugüne kadar yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiğini belirtiyor.



Benzer bir saldırının 25 Ağustos'ta yapılmasının ardından Myanmar güvenlik güçlerinin Müslümanlara yönelik yeni operasyonlarında çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği, birçok kişinin de evlerini terk ettiği bildirildi.