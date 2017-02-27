BM açıkladı; Müslümanlara uygulanan şiddet tahminlerin ötesinde

BM İnsan Hakları Özel Raportörü Lee, "Bu ailelerin (Arakanlı Müslümanların) şahit oldukları ve yaşadıkları şiddetin büyüklüğü daha önce tahmin ettiğimden çok daha kapsamlı." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Özel Raportörü Yanghee Lee, Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara (Rohingyalar) uygulanan şiddetin tahmin edilenin çok ötesinde olduğunu söyledi.



Raportör Lee, Bangladeş'in başkenti Dakka ile Cox's Bazar kasabasında bulunan Leda sığınmacı kampına gerçekleştirdiği 4 günlük ziyaretin ardından yaptığı yazılı açıklamada, 9 Ekim 2016'dan sonra Myanmar Sınır Koruma Polislerinin saldırılarından Bangladeş'e kaçmak zorunda kalan Arakanlı ailelerle görüşme fırsatı bulduğunu aktardı.



Lee, Arakanlı Müslümanların boğazlarının kesildiği, ayırım gözetmeksizin ateş açıldığı, ateşe verilen evlerde insanların bağlanarak yakıldığı, küçük çocukların ateşe atıldığı, tecavüz ve cinsel şiddeti içeren "korkunç" iddiaları raporlaştırdığını belirterek, "Bu ailelerin şahit oldukları ve yaşadıkları şiddettin büyüklüğü daha önce tahmin ettiğimden çok daha kapsamlı." ifadesini kullandı.



Lee ayrıca, Myanmar hükümetine daha ciddi insan hakları ihlalleri yaşanmaması için harekete geçme ve söz konusu iddiaları araştırmak üzere kapsamlı, bağımsız ve tarafsız soruşturma yapılması çağrısında bulundu.