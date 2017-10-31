Bizler cami yıkmayız, cami yaparız

TBMM Başkanı Kahraman, "Cami yıkılmaz. Cami niye yıkılsın? Eğer ihtiyaca cevap vermiyorsa, bulunduğu arsa lüzumluysa taşınabilir, yıkılmaz. Bizler cami yıkmayız, cami yaparız." dedi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Meclis bütçesinin görüşülmesi sırasında milletvekillerinin sorularını yanıtladı.



Meclis camisinin yıkılıp yıkılmayacağı sorusu üzerine Kahraman, "Camiyi herkes soruyor. Giden de soruyor, gitmeyen de soruyor, içini görmeyen de soruyor, gören de soruyor. Cami yıkılmaz. Cami niye yıkılsın? Eğer ihtiyaca cevap vermiyorsa, bulunduğu arsa lüzumluysa taşınabilir, yıkılmaz. Cami hakkında spekülasyona lüzum yok, endişe etmeye mahal yok. Bizler cami yıkmayız, cami yaparız." diye konuştu.



"BİR İNSAN NASIL TARAFSIZ OLUR Kİ?"



Tarafsızlık konusundaki eleştirilere de cevap veren Kahraman, "Bir insan nasıl tarafsız olur ki? Tarafsız davranır, adil davranır, elinde terazi davranır ama bir fikri vardır. Kafasını boşaltıp da mı vazifelere gelmektedir? 'Efendim Meclis Başkanısınız, tarafsızsınız. Siz İstanbul'da başkanlık sistemi hakkında lehte konuştunuz. Tabii konuşurum, benim fikrim o. Benim kendi fikrimi ifade etmek durumundayım." ifadelerini kullandı.



Kahraman, "Kuvvetler ayrılığını tatbik etmeliyiz. Yeni anayasa değişikliği bunu sağlayacaktır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin de ben inanıyorum ki Allah hepimize ömür versin, çok iyi olduğunu göreceğiz." şeklinde konuştu.



"Topyekun demokrasiyi benimsemiş bir toplum var önümüzde." diyen Kahraman, şöyle devam etti:



"Bundan sonra darbe olmaz. Bitmiştir o dönem. O eski oyunlar, dalavereler olmayacak. Elbette ki inançla söylersek hepimiz karşı olmuş oluruz. Fakat 'Acaba' dersek? Olmaz, dememeliyiz. Demokrasi hepimize lazım." diye konuştu.



"KÜLLİYE KİMSENİN KULAĞINI TIRMALAMAMALIDIR"



Kahraman, "Bizim, 'Kampüs' diye bir lisanımız yok. Bizim 'Yerleşke' diye bir uydurma kelimeye ihtiyacımız yok. Külliye, bütün bir bina topluluğunun bir araya gelmesi demek. Külliye kimsenin kulağını tırmalamamalıdır. Bizim içinde bulunduğumuz yer külliyedir. Cumhurbaşkanlığı da külliyedir." ifadelerini kullandı.



Tutuklu milletvekilleri konusuna da değinen Kahraman, "Eğer orada bir iddia ileri sürülmüş, savcı ona bağlı olarak mahkemeye gitmiş, mahkeme tevkif etmiş, itiraz edilen mahkeme kabul etmişse ben adliyeye karışmam." dedi.



Kahraman, "Bendeniz, Meclis Başkanı olarak, benim orduma, polisime 'faşist, istila güçleri' der de bir beyanda bulunursa, ben onu aşağı indirmem, onu belge haline getirmem. Türkiyem'de Kürdistan diye bölgecilik yapılırsa, bölmek istenirse böldürtmem. Bu benim yetkim." şeklinde konuştu.