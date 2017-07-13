Bizim ordumuz peygamber ocağıdır hainlerin ocağı olamaz

TBMM Başkanı Kahraman, "Ordumuzun kıyafetlerini kamuflaj elbisesi diye kullananlar, asker diye gözüktüler. Bizim ordumuz peygamber ocağıdır, böyle haytaların, hainlerin ocağı olamaz." dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) İsmail Kahraman, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı'nda konuştu.



TBMM Başkanı Kahraman, "Ordumuzun kıyafetlerini kamuflaj elbisesi diye kullananlar, asker diye gözüktüler. Bizim ordumuz peygamber ocağıdır, böyle haytaların, hainlerin ocağı olamaz. Harekata katılanlar gereken cezayı biiznillah göreceklerdir. Hukuk devleti kaideleri içinde olacaktır, ne gerekiyorsa o icra edilecektir." dedi.