Bizim işimiz Türkiye için çalışmak ve üretmek

Bizim işimiz Türkiye için çalışmak ve üretmek. CHP'nin gündemi ne? Bir bakın

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Bizim işimiz Türkiye için çalışmak ve üretmek. CHP'nin gündemi ne? Bir bakın." ifadelerini kullandı.



Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Demir İpek Yolu" olarak nitelendirilen "Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu Hattı"nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle Bakü'de hizmete açıldığını, yerli otomobili yapacak girişimcilerin belirlenerek konsorsiyumu oluşturan "babayiğitler"in tanıtıldığını ve imzaların atıldığını, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Projesi'nin tanıtımı ve ilanının yapıldığını ve Beyoğlu'nun ayrılmaz parçası olacak yeni AKM'nin 2019 yılında faaliyete geçeceğini belirtti.



Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, "Bunlar Hükümetimizin son bir aylık gündeminden sadece bazıları. Bizim işimiz Türkiye için çalışmak ve üretmek. CHP'nin gündemi ne? Bir bakın." değerlendirmesinde bulundu.