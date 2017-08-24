Fikret Orman'dan kura değerlendirmesi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman, Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerini değerlendirdi. Orman, "çok zor bir grup. Birbirine çok eş değer takımlar var." dedi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, UEFA Şampiyonlar Ligi grup kurasıyla ilgili "Dengeli bir kura, grup çektik. Hayırlı olsun. Zor bir grup. Birbirine çok eş değer takımlar var." dedi.



Fikret Orman, Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilen UEFA Şampiyonlar Ligi grup kurasında Beşiktaş'ın rakiplerinin belli olmasının ardından AA muhabirinin sorularını yanıtladı.



Beşiktaş'ın G Grubu'nda Fransa'dan Monaco, Portekiz'den Porto ve Almanya'dan Leipzig ile eşleşmesiyle ilgili Orman, "Dengeli bir kura, grup çektik. Hayırlı olsun. Zor bir grup. Birbirine çok eş değer takımlar var. Tabii ligler yeni başlıyor, herkesin durumu da belli değil. Bizim için çok kötü diyemeyeceğimiz bir kura açıkçası." diye konuştu.



Grupta sıkıntı oluşturabilecek deplasman maçı olarak Leipzig karşılaşmasını gördüğünü belirten Orman, şunları kaydetti:



"Biliyorsunuz UEFA'nın gözetimi altındayız ve 'İki sene içerisinde bir saha olayı olursa...' diye bir şeyi var. Zaten Leipzig'deki maça taraftar götürmeyeceğiz. Sadece yönetim kurulu gidecek. Buradan da orada yaşayan vatandaşlarımızdan rica ediyoruz. Maçı evden seyretsinler veya istedikleri zaman İstanbul'daki karşılaşmaya gelsinler ama orada bir olay olmasına müsaade etmememiz lazım. Faturası Türk sporuna da bize de çok ağır olur."



"DAHA ÇOK SATMA TARAFINA BAKIYORUZ"



Transfer yapmayı düşünüp düşünmedikleri sorusuna Orman, "Transfer dönemi 8 Eylül'e kadar sürecek. Daha bitmedi. Oyuncu satabiliriz de alabiliriz de. Önümüzde daha süre var. Her şey olabilir. Oyuncu alma tarafına bakacağız ama daha çok satma tarafına bakıyoruz." yanıtını verdi.



"Monako'da transfer görüşmesi yaptınız mı?" sorusunu Orman, "Futbol ailesi küçük bir aile, herkes burada, zaten hepsi dostlarımız, konuşuyoruz." şeklinde cevapladı.



Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları 12 Eylül'de başlayıp, 6 Aralık'ta sona erecek. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak. Üçüncü bitirecek ekip ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.



Süper Lig şampiyonu unvanıyla, "Kupa 1"e doğrudan katılma şansı yakalayan Beşiktaş, Türkiye'yi gruplarda temsil edecek tek takım olacak.



Siyah-beyazlılar, bu organizasyonda geçen sezon da grup aşamasında mücadele etmişti.