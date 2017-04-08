Bizim en önemli meselemiz kardeşliğimizdir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bizim en önemli meselemiz birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimizdir. Zengin olmak istiyorsak birbirimize sıkı tutunmamız, bir olmamız gerekir." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde partisince düzenlenen mitingde, çok bereketli bir coğrafyada yaşadıklarını, bunun kıymetinin iyi bilinmesi gerektiğini söyledi.



Bu ülkede bir taraftan bölünmüş yollar yaptıklarını bir taraftan tünel delip köprüler ve havalimanlarını yaptıklarını aktaran Soylu, sadece 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması için gelmediklerini, sevgilerini paylaşmaya, hasretlerini dindirmeye geldiklerini vurguladı.



Ülkenin uzun yıllardan beridir birçok badireler atlattığını, büyük sıkıntılarla karşı karşıya kaldıklarını anlatan Soylu, şöyle konuştu:



"Bu ülkede başbakanı astılar, darbeler yaptılar, terörle, ekonomik krizlerle bizi terbiye etmeye, bizi birbirimizden ayırmaya çalıştılar. Alevi-Sünni, sağcı-solcu dediler. Güçsüz bir Türkiye istediler. İnsanlarımızın birbirine düşmesini istediler. Bizim en önemli meselemiz birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimizdir. Zengin olmak istiyorsak birbirimize sıkı tutunmamız, bir olmamız gerekir. "



"13 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARI DAĞA GÖTÜRÜYORLAR"



Sadece terörle mücadele etmediklerini, terörü ortaya çıkaran bütün olumsuzlukları bertaraf edeceklerini vurgulayan Soylu, kendisinin de evlat sahibi olduğunu, 13, 15, 17 yaşındaki çocukların Kandil'e götürülerek terörist yapılmak istendiğini anlattı.



Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"İçişleri Bakanı olarak söylüyorum. Eğer bundan sonra bizim çocuklarımızı Kandil'e götürüp terörist yapmaya çalışırlarsa benim İçişleri Bakanlığım bana haram olsun, haram olsun, haram olsun. Artık yeter. Açık konuşmak istiyorum. Kandildekilerin hangi düşüncesi sizlerle buluşuyor? Ahlakı, maneviyatı, geleneği, göreneği mi? Hiçbirisi bizimle uyuşmuyor. 13 yaşındaki çocukları dağa götürüyorlar. Kimilerine etek kimilerine pantolon giydiriyorlar. O yaşlarında, çocuklarımızı taciz ediyorlar."