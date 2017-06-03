"Bizim dünyaya anlatacak çok birikimimiz var"

İçişleri Bakanı Soylu, "Bizim dünyaya anlatacak çok birikimimiz var. Fakat dünyaya bizi başka fotoğraflarla anlatmaya çalışanlara söyleyeceklerimiz de var." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bizim dünyaya anlatacak çok birikimimiz var. Fakat dünyaya bizi başka fotoğraflarla anlatmaya çalışanlara söyleyeceklerimiz de var. Bizi öyle görmek isteyenlere de söyleyeceklerimiz var. O söyleyeceklerimizin hepsi buralarda var zaten." dedi.



Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin'de gelen Bakan Soylu, Kasım Tuğmaner Camisi'nde namaz kıldıktan sonra esnafı ziyaret etti.



Soylu, vatandaşlarla sohbet edip, fotoğraf çektirdi ve çocuklara oyuncak hediye etti.



Ziyaret sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Soylu, Mardin'in dünyaya ve insanlığa mesaj olduğunu söyledi.



Ülke olarak dünyaya anlatacak çok birikimlerinin olduğunu belirten Soylu, "Bu mübarek günde insanlar hangi anlayışa sahip olurlarsa olsunlar parklarda birlikte vakit geçirdiklerini gördük. Hava güzel, insanların maneviyatına uygun, insanların birbiriyle muhabbetleri güzel. Bizim dünyaya anlatacak çok birikimimiz var. Fakat dünyaya bizi başka fotoğraflarla anlatmaya çalışanlara söyleyeceklerimiz de var. Bizi öyle görmek isteyenlere de söyleyeceklerimiz var. O söyleyeceklerimizin hepsi buralarda var zaten." diye konuştu.



"Soruyorum esnaflara ne arzu ediyorsunuz? Ne istiyorsunuz" şeklinde sorular sorduğunu aktaran Soylu, herkesin Mardin'e daha fazla ziyaretçi istediği yönünde taleplerinin olduğuna dikkati çekti.



Ziyaretçinin artması için büyük gayret sarf ettiklerini anlatan Süleyman Soylu, şunları kaydetti:



"Mardin bir çok medeniyete beşiklik ve ev sahipliği yapmış büyük bir mirasın sahibi. Söylediğim gibi bir açık hava müzesi gibi. Her adımı bir ders. Her taşının yontulması bir ders. Bir taraftan kilisesi, bir taraftan camisi bir taraftan sokak yapılanmasının dünyaya örnek gösterebilecek dayanışmanın, kardeşliğin beraberliğin ve tarihte bunu yapabilmenin huzuru içerisinde yaşamış bir şehir. Ülkemizin bir çok şehrinde bu hasletler var. Bizim bu ülkeyi yönetenler olarak temel görevimiz, bu hasletleri milletimizle huzurlu bir şekilde buluşturabilmektir. İnşallah çok daha iyi olacak. Daha işin çok başındayız."