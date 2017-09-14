Bizim çağrımız referandum kararından derhal vazgeçmeleri

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Bizim çağrımız, bu referandum kararından derhal vazgeçmeleri ve Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çözümüne yönelik adımların atılması olacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, IKBY'deki referandum kararına ilişkin, "Bizim çağrımız, bu referandum kararından derhal vazgeçmeleri ve Irak'ın toprak bütünlüğü içerisinde Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çözümüne yönelik adımların atılması olacaktır." dedi.



'İNŞALLAH ALMAN SİYASETİ TEKRAR AKLISELİM İLE HAREKET EDER'



"İç siyaset malzemesi yaparak Türkiye gibi bir ülkeyi karşısına almak, ne Alman siyasetinin ne Alman devletinin menfaatinedir." diye Kalın, "İnşallah bu seçim sürecinden sonra Alman siyaseti tekrar aklıselim ile hareket eder ve Türkiye gibi önemli bir ülkeyi kaybetmek gibi bir durumla karşı karşıya kalmazlar." ifadesini kullandı.



'ÖLÜYE SAYGI BİZİM İNANCIMIZIN EN TEMEL UNSURLARINDAN BİR TANESİDİR'



Kalın, Aysel Tuğluk'un annesinin cenaze töreninde yaşananlar konusunda, şunları söyledi:



"Cumhurbaşkanlığı adına bu hadiseyi en net şekilde kınadığımızı ifade etmek isterim. Bu gayriinsani tutumu kabullenmek mümkün değildir. Bu, bizim inanç değerlerimizle, kültür ve medeniyet değerlerimizle asla bağdaşmayan bir tutumdur, çirkin bir yaklaşımdır. Ölüye saygı bizim inancımızın, medeniyetimizin en temel unsurlarından bir tanesidir. Bir cenaze töreninde bu tür hadiselerin yaşanmasını telin ettiğimizi ifade etmek isterim."



'SAYIN TRUMP İLE SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN BMGK MARJINDA GÖRÜŞMESİ OLACAK'



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Sayın Trump ile Sayın Cumhurbaşkanımızın New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında bir görüşmesi olacak. Şu anda gün ve saati üzerinde çalışıyor." dedi.



