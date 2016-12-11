"Bizi bölemeyecek ve korkutamayacaklar"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Berat Albayrak, "Terörün her türlüsü ile sonuna kadar mücadelemiz sürecek. Bu hain örgütler başaramayacak. Ülkemizi bölemeyecek, milletimizi korkutamayacak." ifadelerini kullandı.



Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'daki hain terör saldırısını lanetledi. Şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifa dileyen Albayrak, şunları kaydetti:



"Terörün her türlüsü ile sonuna kadar mücadelemiz sürecek. Bu hain örgütler başaramayacak. Ülkemizi bölemeyecek, milletimizi korkutamayacak."