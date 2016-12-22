Bizi bize bıraksınlar, dünyayı huzur dünyası yaparız

Oyuncu Turgay Tanülkü, ülke olarak terör olaylarıyla baş etmenin birlik ve beraberlik duygularıyla hareket etmekten geçtiğini vurguladı.

Devlet Tiyatroları ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce ortaklaşa yürütülen proje kapsamında "Son Kuşlar" tiyatro oyunu ile cezaevlerinde hükümlü ve tutuklulara sevgi, barış ve umut mesajları veren Oyuncu Turgay Tanülkü, ülke olarak terör olaylarıyla baş etmenin birlik ve beraberlik duygularıyla hareket etmekten geçtiğini vurguladı.



Tanülkü yaptığı açıklamada, cezaevlerinde kendi imkanları dahilinde "Son Kuşlar" isimli oyunu oynadıklarını dile getirerek, Türkiye'deki terör olaylarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Cezaevlerinde barışı ve birlikteliği kuvvetlendirmek için oyunları oynarken, "Kağıttan bir uçurtma olsak, dünyayı dolaşsak ve ipin ucunu tek bir çocuk bile tutabilse, bu bize yeter" niyetiyle hareket ettiklerini belirten Tanülkü, "Bize akıl duruşu bildirmeye çalışanlara, insanlık dersi vermeliyiz, çünkü onların buna ihtiyacı var. Avrupa sosyal sorumluk projelerine inanmıyorum, çünkü Marshall yardımı gibi bir şey bu." dedi.



Tanülkü, terör saldırıları karşısında duygularını ifade edecek sözcük bulmakta zorlandığını belirterek, "Suç bizde mi, düşmanlıklarını bile bile hala Anadolu efendiliğiyle 'Merhaba' deyip bunları adam yerine koymamızda mı? Bizim düşmanlarımız, tarihimiz boyunca bellidir." diye konuştu.

"BİZİ BİZE BIRAKSINLAR YETER"



Batı'nın sahip olduğu değerlerle Türkiye toplumunu anlayamayacağına dikkati çeken Tanülkü, şu değerlendirmede bulundu:



"Amerika, Avrupa, İngiltere ve bunların çıkar odaklı yandaş ülkeleri, maşanın sapı onların elinde, ucunda bizim insanımız var. İnsan sevgisini bilmeyenler bunlar, hayvan sevgisini daha üstün tutarlar, kendi çocuklarından bile üstün tutarlar. Aile bile olamamış bu ülkeler, neyin çağdaşlığını güderler anlayamıyorum. Bildikleri tek şey, saldırganlık, hırs, kin ana felsefeleri olmuş. Biz asil bir ülkeyiz, insanlarımızla gurur duyuyorum, çünkü millet olarak onurlu insanlarız, dik duruşluyuz, sevdamız, özlemlerimiz serttir. Davul, zurnalarla savaşa giden tek milletiz. Bizi bize bıraksınlar yeter, dünyayı huzur dünyası yaparız, neşeye boğarız. İstiyorum ki evlatlarımıza, 'Başımız sağolsun' demeyecekleri bir dünya bırakalım."



Terör olaylarıyla baş etmenin birlik ve beraberlik duygularıyla hareket etmekle sağlanacağını vurgulayan Tanülkü, "Türkiye ve İslam bunların rahatsız oldukları unsurdur. Batı bu patlamalara tabii ki ses çıkartmaz, çünkü bu olayların yaşanmasını isteyenler onlardır. Kurguladıklarını yaşatıyorlar. Evlatlarını yitirenler, acıyı yaşıyor. Diğerlerimiz ise o acıyı paylaşıyoruz. Birlikteyiz mesajı verdiğimiz zaman da yüzümüzdeki tebessümü kaldıralım, çünkü acımız büyük, canlarımız gidiyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA