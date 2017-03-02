İçişleri Bakanı Soylu: Bizi 70 yıldır engellemeye çalışıyorsunuz

İçişleri Bakanı Soylu, "Türkiye sürekli olarak siyasi istikrarsızlık üreten, darbe üreten ve en kötüsü de sürekli olarak kilitlenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bir sistemle boş yere oyalanmıştır." dedi.

103. Dönem Kaymakamlık Kursu'nu bitirenlerin görev yerlerinin belirleneceği Gölbaşı'ndaki Vali Galip Demirel Vilayetler Evi'nde düzenlenen törende konuşan İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye’nin bir takım vesayet odaklarıyla mücadele etmek durumunda kaldığını ifade ederek, Türk demokrasisine ve milli iradeye darbe anayasalarıyla barikat kurulduğunu söyledi.



Türkiye’nin yaklaşık 70 yıldır sistematik olarak engellendiğini ve Ortadoğu ölçeğinde yönetilmeye çalışıldığını dile getiren Soylu, ülkenin hala sistemdeki vesayet açıklarının kapatılmasıyla uğraştığını anlattı.



Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:



“Türkiye sürekli olarak siyasi istikrarsızlık üreten, darbe üreten ve en kötüsü de sürekli olarak kilitlenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bir sistemle boş yere oyalanmıştır. Ben de bu ülkenin bir insanıyım. Arkama dönüp acaba bir 60 darbesi mi olacak, acaba bir 71 mi olacak, acaba sekizde otururken başımıza 15 Temmuz mu gelecek diye bakmak istemiyorum. Biz geleceğe bakmak istiyoruz, geleceği şekillendirmek istiyoruz. Elbette ki biz Türkiye’yi taşımayan bu sistemden şikayetçiyiz. Bugün şikayetçi değiliz, yıllardan beri şikayetçiyiz. Çünkü 26 Mayıs’ı yaşayanlar, 27 Mayıs’ı hissedemediler. 11 Mart’ı yaşayanlar, 12 Mart’ı hissedemediler. 11 Eylül günü yapılanların daha sonra darbe olgunlaşsın diye bekleyelim diyen insanlar tarafından getirildiğinde 11 Eylül’de bu ülkeyi yönetenler 12 Eylül’ün olacağını hesap edemediler. Böyle bir şey beklemediler. 15 Temmuz akşamı saat sekizde Çalışma Bakanlığında Hakkarili 200 gençle sohbet ederken, Türkiye’nin hep birlikte yarınlarının ümidini ortaya koymaya çalışıp, neler yapmamız gerektiğini bir bir konuşurken, hiçbirimizin aklına hain birilerinin bu ülkenin yarınlarını altüst edebilecek ve bu aziz millete, bu güzel insanlara ’sizi öldürmeye karar verdik’ diyebilecek girişimle karşı karşıya kalabileceğimizi hiçbirimiz düşünmedik.”