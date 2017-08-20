'Bize önceden ulaşan bir ihbar yoktu'

Katalonya Emniyet Müdürü Josep Luis Trapero, Katalonya'daki iki terör saldırısını düzenleyenlerin aslında daha büyük bir patlama hazırlığında olduklarını belirtti.

Trapero, Katalonya Özerk Yönetim Başkanlığındaki basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Barselona ve Cambrils'deki terör saldırılarının sorumlusu olarak 12 kişiyi tespit ettiklerini dile getiren Trapero, Cambrils'deki çatışmada 5, üç gün önce Tarragona'nın Alcanar ilçesindeki bir evde meydana gelen patlamada da 2 kişinin öldüğü bilgisini paylaştı.



Trapero, terör saldırılarının ardından Ripoll'da düzenlenen operasyonda 4 kişinin gözaltına alındığını belirtti.



Trapero, saldırılarla ilgili aranan 3 kişiden 2'sinin Alcanar'daki evde ölenler olduklarını tahmin ettiklerini, bu nedenle şu anda tek aranan zanlının kredi kartıyla üç minibüs kiraladığı tespit edilen Fas uyruklu 22 yaşındaki Yunus Ebu Yakup olduğunu açıkladı.



Barselona'daki saldırıdaki minibüsü kullanan kişi olup olmadığı henüz netlik kazanmayan Ebu Yakup'u yakalamak için kontrollerin ve arama çalışmalarının yoğunlaştırıldığını kaydeden Trapero, soruşturma kapsamında zanlıların Tarragona'nın Alcanar ilçesindeki evde patlayıcı yapma hazırlığı içinde olduklarını tespit ettiklerini söyledi.



Trapero, "Yaklaşık 6 aydır bir terör saldırısı hazırlığı içinde olduklarını düşünüyoruz. Barselona'da bir veya birden fazla yerde saldırı yapmak istedikleri anlaşılıyor. Ancak Alcanar'daki evde gaz kaçağından dolayı meydana gelen patlama planlarını bozdu. Evde 100'den fazla tüp ve DEAŞ'ın diğer saldırılarında da kullandığı TPTA tipi patlayıcı malzemeler vardı. Bu evle ilgili bize önceden ulaşan bir ihbar yoktu." diye konuştu.



Trapero, Alcanar'daki patlamada öldüğü tahmin edilen ve DNA testleri devam eden Abdülbaki El-Sadi isimli Ripoll imamının "teröristlerin lideri" olduğuna ilişkin iddiaları kanıtlayacak delillere henüz sahip olamadıklarını belirterek, "Hakkında bazı hukuki soruşturmalar olsa da terörizmle bağlantılı değildi. Saldırıları hazırlayanların elebaşısının kim olduğunu söyleyebilecek verilere sahip değiliz." değerlendirmesinde bulundu.



Aranan zanlının annesinden oğluna "teslim ol" çağrısı



Öte yandan Barselona'daki terör saldırısının baş sorumlusu olarak gösterilen Ebu Yakup'un annesi Hanno Ganim de İspanyol basınına yaptığı açıklamada, oğluna "Teslim ol" çağrısı yaparak, "Başkalarını öldürmeni istemiyorum. Oğlumun ölmesini değil cezaevinde olmasını istiyorum." dedi.



Gözyaşlarını hakim olamadığı gözlenen Ganim, "Hiçbir şey bilmiyoruz. Asla böyle bir şeyden şüphelenmedik. Bunu düşünme ihtimalimiz bile yoktu. Normal bir hayatı vardı. Burada birilerinin onun beynini yıkadığını düşünüyoruz. İslam barış dinidir." diye konuştu.





