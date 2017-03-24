Biz vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak İsviçre veya nerede olursa olsun vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz. Bundan sonraki süreçte de bırakmayacağız." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa'da son dönemde yaşanan süreçte Türk vatandaşlarının endişe ve rahatsızlık duyduğunu belirterek, "Ama başka bir gerçek var. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak İsviçre veya nerede olursa olsun vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz. Bundan sonraki süreçte de bırakmayacağız." dedi.



Bakan Çavuşoğlu, İsviçre'deki temasları kapsamında ülkedeki Türk sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.



Bern Büyükelçilik rezidansında yapılan toplantıda Çavuşoğlu, İsviçre Dışişleri Bakanı Didier Burkhalter ile görüşmesine değinerek, "Gerçekten faydalı bir görüşmeydi." dedi.



İsviçreli mevkidaşıyla 1 saat 15 dakika süren görüşmede ikili ilişkileri, bölgesel konuları ve Suriye sorununu görüştüklerini ifade eden Çavuşoğlu, ayrıca Avrupa'daki gelişmeleri ve Türkiye-Avrupa ilişkilerini değerlendirme fırsatı bulduklarını söyledi.



Çavuşoğlu, konuşmasında Türkiye'ye karşı olumsuz tavır sergileyen bazı Avrupa Birliği (AB) ülkelerine eleştiriler de bulunarak, "Esasen Avrupa'daki gelişmeler sadece Türkiye için değil, Avrupa'nın kendisi için de endişe verici bir durumdur. Avrupa'nın maalesef kendisini oluşturan değerleri inkar etmeye başladığını görüyoruz. Sadece dayanışma anlayışıyla bazı ülkelerin yaptığı hataları görmezden gelmesi ve eleştirmemesi sadece çifte standarttır. En hafif tabirle çifte standarttır." ifadelerini kullandı.



"BU SÜREÇ ENDİŞE VERİCİ"



ABD'de Avrupalı meslektaşlarıyla dün yaptığı temaslar hakkında bilgi veren Bakan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Daha önce telefonla da görüştüğümüz arkadaşlar Hollanda'nın yaptığının kabul edilemez olduğunu söylediler. Ama açıklamalarında Hollanda'ya destek veriyorlar. Niye? Sadece, AB ve Avrupa dayanışması. Yanlış üzerinde dayanışma olmaz. Haklıysan dayanışma olur. Ya da haksızlığa uğradıysan dayanışma olur. Ama hatayı sırf dayanışma ruhu için görmezden gelir veya üstünü örtersen sorun birikir. Şu anda, Avrupa maalesef Avrupa'yı oluşturan tüm değerleri yok etmeye başladı. Nereye gidecek, kim durduracak? Radikal partiler mi durduracak? Hayır. Merkez partiler de radikal partilere doğru kaymaya başladılar. Medya mı durduracak? Avrupa'daki basın da çok yanlı. Onlar da İslam karşıtı, göçmen karşıtı. Kendisinden olmayan herkese karşı. Kim bu trendi durduracak? İlla bir felaket mi gelmesi lazım? Gerçekten bu süreç endişe verici."



Çavuşoğlu, Avrupa'da son dönemde yaşanan süreçte Türk vatandaşlarının endişe ve rahatsızlık duyduğunu belirterek, "Ama başka bir gerçek var. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak İsviçre vaya nerede olursa olsun vatandaşlarımızı yanlız bırakmıyoruz. Bundan sonraki süreçte de bırakmayacağız. Her zaman vatandaşlarımızın yanında olacağız. O nedenle bugün gelip sizlerle beraber olmak istedik." dedi.