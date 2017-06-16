Biz Türkiye olarak ambargolara prensip olarak karşıyız

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin ABD ve Küba arasındaki yakınlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sorunlar ambargoyla değil, diyalogla, görüşerek çözülür." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ve resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parilla, Bakanlık Resmi Konutu'ndaki görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.



Çavuşoğlu, mevkidaşı Parilla'nın Türkiye ziyaretinin de Küba'dan Dışişleri Bakanı düzeyinde yapılan ilk ziyaret olduğunu vurguladı.



Mevkidaşıyla baş başa ve heyetler arası görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkilerin potansiyeli ve bu potansiyeli gerçekleştirmek için atacakları adımları değerlendirdiklerini dile getiren Çavuşoğlu, iki ülke arasında gerçekten çok sayıda alanda iş birliği potansiyelinin bulunduğunu, son zamanlarda ikili ticaret hacminde artış olduğunu vurguladı.



Küba'nın bölgedeki rolünü bildiklerini dile getiren Çavuşoğlu, Türkiye'nin tüm Latin Amerika bölgesindeki açılımlarında Küba'yı önemli ortak olarak gördüğünü, iş birliğini her alanda attırmayı istediklerini kaydetti.



"SORUNLAR AMBARGOYLA DEĞİL, DİYALOGLA, GÖRÜŞEREK ÇÖZÜLÜR"



Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Latin Amerika ve Küba'ya yönelik dış politikasının ve ABD'nin Küba'ya yönelik ambargosuna ilişkin tutumunun ne olduğunun sorulması üzerine, Türkiye'nin Latin Amerika açılımının dış politikasının en önemli unsurlarından bir tanesi olduğunu belirtti.



Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) bölgede iki ofisi bulunduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, "Dostum Bruno TİKA'nın Küba'da da bir ofis açması önerisinde bulundu. Biz de neden olmasın dedik." ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin Küba'yı Latin Amerika bölgesinde çok önemli bir ortak olarak gördüğünü belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:



"Biz Türkiye olarak ambargolara prensip olarak karşıyız. Sorunların ambargolarla çözüleceğine inanmıyoruz. Sorunlar diyalogla çözülür. Son yıllarda ABD ve Küba arasındaki yakınlaşmadan memnuniyet duyduk. O süreci destekledik. Umarım bu süreç daha fazla olumlu sonuç getirir, geri adım olmaz. Örneğin, biz Rusya'ya yönelik ambargoların hiçbirine katılmadık. O sekiz aylık sorunlu dönemde bile hiç düşünmedik. Sorunlar ambargoyla değil, diyalogla, görüşerek çözülür.



"BİZ KÜBA'YA YÖNELİK AMBARGOLARI DESTEKLEMİYORUZ."



Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna Küba'nın sunduğu "ABD'nin Küba'ya uyguladığı ekonomik, mali ve ticari ambargonun sona erdirilmesi" amacını taşıyan karar tasarısı için Küba'ya destek verdiğini hatırlatan Çavuşoğlu, "Bu desteğimiz devam edecek." dedi.