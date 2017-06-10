CHP'li Ağbaba: Biz ne Katar'ın yanındayız ne de Suudi Arabistan'ın yanındayız

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, "Biz ne Katar'ın yanındayız ne Suudi Arabistan'ın yanındayız. Biz, bir tane Türk askerinin kanını, canını ne Suudi Arabistan'a feda ederiz ne de Katar'a feda ederiz." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Battalgazi Belediyesi Toplantı Salonu'nda partisinin İl Divan Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Katar topraklarında Türk kuvvetlerinin konuşlandırılmasına ilişkin uygulama anlaşmasının TBMM'den geçerek yürürlüğe girdiğini belirtti.



Hükümetin dış politikasını eleştiren ve alınan kararın yanlış olduğunu savunan Ağbaba, şöyle konuştu:



"Gencecik fidanlar, askerlerimiz, güvenlik görevlilerimiz Türkiye’de şehit oluyor, bir de Katar'a Türk askerini paralı asker olarak gönderiyorlar. Katar'daki şeyhleri, petrol zenginlerini korumaya Anadolu'nun fakir fukara çocuklarını gönderiyorlar. Türk askerinin, subayının kanı bu kadar ucuz mu? Maalesef oylarıyla geçirdiler. Biz ne Katar'ın yanındayız ne Suudi Arabistan'ın yanındayız. Biz, bir Türk askerinin kanını, canını ne Suudi Arabistan'a feda ederiz ne de Katar'a feda ederiz. İkisinin de canı cehenneme."



"2019'DA YENİ BİR REFERANDUM YAPILACAK"



Türkiye'nin önünde önemli bir ışık olduğunu aktaran Ağbaba, umutsuzluğa düşülmemesi gerektiğini söyledi.



16 Nisan'da yakaladıkları gururla 2019'da tekrar bir referanduma gideceklerini iddia eden Ağbaba, "Parlamenter demokrasiyi güçlendirmek, hayırın sayısını artırmak için hem doğru bir adayla hem doğru bir kadroyla hem de doğru bir yöntemle 2019’a hazırlanacağız. Önümüzde iki yıla yakın bir süre var. Yerel seçimler ve cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Biz bunu bir referanduma çevireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.