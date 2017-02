"Biz kendi tarihimizi yazmayınca başkalarına esir oluyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNR EXPO Yeşilköy’de düzenlenen, 4. Uluslararası CNR Kitap Fuarı'nın açılışında konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Arama motorlarıyla, internetteki bilgi kırıntılarıyla, 140 karaktere sığdırılmış aforizmalarla gerçek bilgiye vakıf olunamaz, alim hiç olunamaz. Bu şekilde sadece malumatfuruş olunabilir, yarım porsiyon aydın olunabilir, başka bir şey olunamaz." dedi.



Erdoğan, CNR EXPO Yeşilköy'de gerçekleşen ve Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu 4. CNR Uluslararası Kitap Fuarının resmi açılış töreninde konuştu.



Gösterilen onca çabaya rağmen Türkiye'deki kitap okuma oranlarının arzu edilen seviyelere çıkarılamadığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:



"Günde 3-5 saatini televizyona, çok daha fazlasını internete ayıran insanımızın kitap okumaya hasrettiği sürenin yılda 10 saati bulmaması bize asla yakışmayan bir tablodur. 2023 yılında dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmeyi hedefleyen, bölgesinde ve küresel ölçekte iddiaları olan bir ülkenin kitap okuma oranının da buna uygun olması gerekir. Türkiye'nin, ekonomiyle birlikte kültür, sanat, kitap konusunda da dünyada ilk 10'a girmesinin şart olduğuna inanıyorum."



İnternet ve iletişim teknolojilerinin hayatı ve bilgiye ulaşımı daha önce hiç olmadığı kadar kolaylaştırdığına değinen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Bugün evinizin veya ofisinizin konforundan dünyanın en büyük kütüphanelerine online olarak erişebiliyorsunuz. Akıllı telefonlarla, tabletlerle on binlerce kitabı, dergiyi, ansiklopediyi yanımızda taşıyabiliyoruz. Her gün bir yenisi geliştirilen interaktif uygulamalar, okuma ve öğrenme alışkanlıklarımızı değiştiriyor. Bu devasa dönüşüme karşı koymak, teknolojinin getirdiği fırsatlara sırtını dönmek, şüphesiz ki yel değirmenleriyle savaşmak gibidir. Akıntıya karşı kürek çekmenin faydası olmadığını biliyoruz. Ancak burada şu gerçeğin giderek yaygınlaşan şu tehlikenin de farkına varmamız gerekiyor. Arama motorlarıyla, internetteki bilgi kırıntılarıyla, 140 karaktere sığdırılmış aforizmalarla gerçek bilgiye vakıf olunamaz, alim hiç olunamaz. Bu şekilde sadece malumatfuruş olunabilir, yarım porsiyon aydın olunabilir, başka bir şey olunamaz."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, bilgi, ilim, hikmet ve idrak için fikir çilesi çekmek gerektiğini vurgulayarak, "Gün bitmeden değerini yitiren değil, zamana meydan okuyan, asırlar boyu ayakta kalan eserler bırakmak için zahmet de emek de şarttır. Ecdadımız böyle yapmıştır. Bugün dünyada söz sahibi ülkeler, böyle yapmaktadır. Bizim de kitapla, kalemle, kütüphanelerle, kitap fuarlarıyla münasebetlerimizi tekrar düzenlememiz, eksiklerimizi tamamlamamız şarttır." diye konuştu.



- "ÜLKEMİZİ KİTAP FUARCILIĞI ALANINDA DA ANA MERKEZLERDEN BİRİ HALİNE GETİRECEĞİMİZE İNANIYORUM"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bu anlayışla inşa edildiğini, günlük çalışmaların yürütüldüğü binaların yanı sıra Millet Camisi'nin ve kongre merkezinin milletin istifadesine sunulduğunu hatırlattı.



Yeni bir projenin uygulamasına geçildiğini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:



"Külliye alanının güney tarafında Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi ile çok amaçlı sergi salonunun inşasına başladık. Matbu ve elektronik yayınların bulunacağı bu kütüphanede hedefimiz 5 milyon cilt basılı kitabı, milletimizin hizmetine 24 saat sunmaktır. Burada yazma eserlerden özel kütüphanelere, süreli yayınlardan elektronik kitaplara kadar zengin bir içerik bulunacaktır. 24 saat açık olacak kütüphanemizde genci, yaşlısı, öğrencisi, akademisyenleriyle tüm vatandaşlarımız kitaplarla haşır neşir olmanın, okumanın, tefekkür etmenin tadına varacaktır. Dünyanın birçok ülkesinde iz bırakan, kütüphaneciliğin seyrini değiştiren, milletlerin hayatına yön veren kütüphaneler vardır. İnşallah Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi de bu noktada ülkemizde bir emsal olacak, çığır açacaktır. Yeterli mi? Değil. Bu ilk olacaktır."



Erdoğan, 4. CNR Uluslararası Kitap Fuarı'nın hayırlı olmasını dilerken, fuarın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Erdoğan, "Şüphesiz bu tür çalışmaların her geçen gün çıtayı daha da yükselterek markalaşması gerekiyor. İnşallah el birliği içerisinde mücadele ederek, ülkemizi kitap fuarcılığı alanında da ana merkezlerden biri haline getireceğimize inanıyorum. Tüm vatandaşlarımı, özellikle gençlerimizi, çocuklarımızı, buradaki hazineyi keşfetmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.