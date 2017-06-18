"Biz bu ülkede darbecilerin neler yaptığını çok iyi biliyoruz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yargıyla bizi tehdit etmek istiyorlar, 'Hakim, savcı çağırırmış.' Biz bu ülkede darbecilerin neler yaptığını çok iyi biliyoruz." dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşünün dördüncü gününün sabahında, Kahramankazan'da Kent Ormanı Piknik Alanı'nda açıklamalarda bulundu. Sevgiyle, hoşgörüyle yürüdüklerini, yürüyüş sırasında kimseyi rahatsız etmemeye özen gösterdiklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, adalet isteyenlere kucaklarını, gönüllerini açtıklarını belirtti.



"Buyurun, adalet için hep birlikte yürüyelim" çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu, "Dün 20 Temmuz darbecisi açıklamalar yapmış, efendim neymiş, yürüyormuşuz akşam karavanda kalıyormuşuz. Vallahi benim karavanda altın klozet yok. Arzu ediyorsa gelsin, bir gece kendisini misafir edebilirim. Kendisi karavanda kalsın ben dışarıda toprakta yatacağım. Bir gece..." diye konuştu.



Tahrik edilmeye çalışıldıklarını ancak bunlara kapılmayacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:



"Yargıyla bizi tehdit etmek istiyorlar, 'Hakim, savcı çağırırmış.' Biz bu ülkede darbecilerin neler yaptığını çok iyi biliyoruz. Yaşadığım dönemleri anlatıyorum, 70'lerde, 80'lerde, 2017'lerde ne yaptılar bunların hepsini biliyoruz. Darbeciler tarihin karanlık sayfalarında, mücadele edenler de tarihin ak sayfalarında yer almıştır. Bakın bu kadar eleştiriyorlar ama şu sözü kullanamıyorlar: 'Ya bizim ülkemizde adalet var kardeşim niye yürüyorsunuz', diyemiyorlar. Çünkü onlar da gayet iyi biliyorlar ki adalet yok. Peki bu söylemlerin kaynağı nedir? Acizlik ve zavallılık. Adalet için yürüyoruz biz, adalete karşı değil. Ben, 20 Temmuz darbecisine bir soru sormuştum daha önceleri. Benim her sözüme anında cevap veriyor ama bu soruma nedense hiç cevap vermiyor. Sorduğum soru son derece basit, sıradan ama çok önemli bir soruydu. Demiştim ki 'Namus ve şeref kavramı sizin için neyi hatırlatıyor, sizin için bu kavramların önemi nedir, bunu bize bir anlatın biz de öğrenmiş olalım.' Ama şu ana kadar bu soruma yanıt vermiş değil. Kendisine son olarak şunu hatırlatmak isterim, her firavunun bir Musa'sı vardır bunu sakın unutmasın."



Kılıçdaroğlu, açıklamalarının ardından beraberindekilerin "Halkın umudu Kılıçdaroğlu" sloganları arasında yürüyüşünün dördüncü gününe başladı.