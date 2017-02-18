"Biz aynı delikten değil iki, 20 defa ısırıldık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı sistemi meselesi, basit bir tercihin veya şahsi bir ihtirasın ürünü değildir. Bunun arkasında çekilmiş acılar, yaşanmış tecrübeler vardır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan şöyle konuştu:

