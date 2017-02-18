"Biz aynı delikten değil iki, 20 defa ısırıldık"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı sistemi meselesi, basit bir tercihin veya şahsi bir ihtirasın ürünü değildir. Bunun arkasında çekilmiş acılar, yaşanmış tecrübeler vardır." dedi.
"Cumhurbaşkanlığı sistemi meselesi, basit bir tercihin veya şahsi bir ihtirasın ürünü değildir. Bunun arkasında yüzlerce yıllık bir birikim, çekilmiş acılar, yaşanmış tecrübeler vardır. Hiç uzağa gitmeye gerek yok, Türkiye'nin son çeyrek yüzyılı dahi bu ihtiyacı tüm açıklığıyla göstermeye yetecektir. 'Müslüman aynı delikten iki defa ısırılmaz' derler. Biz aynı delikten değil iki, 20 defa ısırıldık. Yine de bazıları gereken dersi çıkarmadı, çıkarmıyor."
"Dünyanın hiçbir yerinde, her ikisi de gücünü milletten alan ve yürütme üzerinde geniş yetkilere sahip iki yönetici olmaz, aynı anda olmaz. Ya başbakan yetki sahibidir ya cumhurbaşkanı veya birisi vitrin süsüdür, öbürü icracıdır. Yetki hangisindeyse diğeri semboliktir. Türkiye'yi zaten geri götüren bu olmuştur."