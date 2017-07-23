Bitlis'teki mağara evler turizme kazandırılıyor

Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan yaklaşık 600 mağara evin turizme kazandırılması amacıyla hazırlanan projenin ihalesine çıkıldı.

Ahlat Belediye Başkanı Mümtaz Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Madavans ve Harabeşehir kanyonlarındaki yaklaşık 600 mağara evin turizme kazandırılması için başlatılan çalışmaların devam ettiğini söyledi.



Bu kapsamda hazırlanan ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansına sunulan "Harabeşehir Bölgesi Ekoturizm" projesinin kabul edildiğini anlatan Çoban, "Projenin ihalesine çıkıldı. Burada 6 bin yıllık mağara evlerimiz var. Yani Kapadokya'nın bir örneği de ilçemizde bulunuyor. Burayı kısa sürede turizme kazandırmayı hedefliyoruz." dedi.



Projenin yaklaşık 50 milyon liraya mal olacağını bildiren Çoban, "Bölgede, insanların dinlenebilecekleri seyir tepeleri, bungalov evlerden oluşan dinlenme merkezi, barınma alanları, yürüyüş parkurları, kafeler, restoranlar ve konaklama merkezi oluşturacağız. Buraya gelenler hem 20 kilometre yürüyerek rehber eşliğinde gezecek hem de mağara evlerde dinlenecek." diye konuştu.



Çoban, Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamında önemli destekler alarak çalışmalar yaptıklarını ifade etti.



İlçede kültür sanat çalışmaları başlattıklarını, eski Ahlat evlerini de restore edeceklerini belirten Çoban, turistlere çeşitli alternatifler sunacaklarını kaydetti.