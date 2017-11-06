Bitlis'te terör operasyonu

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, "Şehit Güvenlik Korucusu Çetin Karabulut-57 Operasyonu" gerçekleştirildiği belirtildi.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Operasyon kapsamında 5 Kasım'da saat 00.15 sıralarında Yeşilsırt köyü mülki sınırlarında Tanrıyar Jandarma Karakol Komutanlığı unsurlarınca sağlanan temas neticesinde bir bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölücü terör örgütü mensubunun üzerinde M-16 dürbünlü piyade tüfeği ve bu silaha ait 110 fişek, 5 şarjör, kütüklük, 2 savunma tipi el bombası, el telsizi ele geçirilmiştir."



Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle, huzur ve güvenliği sağlamaya yönelik il genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.



