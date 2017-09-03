Bitlis'te terör operasyonu

Bitlis'in Ahlat ilçesinde terör örgütü üyeliği suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ile polis ekipleri, ilçedeki bir eve operasyon düzenledi.



Operasyonda hakkında terör örgütü üyeliği suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yaklaşık 6 aydır firari olan eski HDP ilçe yöneticisi Alaattin Tokova (43) yakalandı.



Tokova, sevk edildiği adli makamlarca Bitlis E Tipi Kapalı Cezaevine konuldu.