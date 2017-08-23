Bitlis'te terör operasyonu

Bitlis'in Hizan ilçesinde, terör örgütüne yönelik operasyonda 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Yürütülen kapsamlı ve duyarlı çalışmalar sonucu, 'Terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak, iş birlikçilik faaliyetlerinde bulunmak, yardım ve yataklık etme' suçlamasıyla 22 Ağustos'ta Hizan ilçemizde 3 kişinin yakalanması için düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınmış, bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dijital malzemeler ele geçirilmiştir."



Açıklamada, terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri saldırılara karşı mücadelenin, halkın desteğini alan güvenlik güçlerince kararlıkla sürdürüleceği vurgulandı.