Bitlis'te terör operasyonu

Tatvan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çok sayıda silah, mühimmat, el yapımı patlayıcı ve patlayıcı yapımında kullanılan malzeme bulundu, 16 şüpheli gözaltına alındı.

Tatvan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çok sayıda silah, mühimmat, el yapımı patlayıcı ve patlayıcı yapımında kullanılan malzeme bulundu.



Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin Çavuşlar ve Anadere köyleri bölgesinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi maksadıyla Tatvan 10. Komando Tugay Komutanlığı ve Bitlis Jandarma Komutanlığınca "Şehit Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Bozarslan-30 Operasyonu"nun gerçekleştirildiği belirtildi.



Teröristlerin muhtemel geçiş güzergahlarında keşif, gözetleme, pusu, dinleme faaliyeti icra etmek, yataklık ettiği tespit edilen şahısların ev ve eklentilerinde adli arama yapmak, karayolunda devriye görevi icra ederek kaçış güzergahlarını tıkamak amacıyla 20 Haziran'dan itibaren operasyonun başlatıldığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Anadere köyü kırsalında yapılan aramada kalaşnikof ve bu silaha ait 5 şarjör ile 219 mermi, şarjör, 3 antitank roketatar mühimmatı, 4 roketatar sevk fişeği, antipersonel roketatar mühimmatı, 20 savunma tipi el bombası, 8 basma düzenekli el yapımı patlayıcı, elektrikli fünye, 6 metre infilaklı fitil, 2 el telsizi, bin 200 metre kablo, batarya şarj cihazı, 248 pil, 6 pil bloğu, fotoğraf makinesi, gündüz görüş dürbünü, 3 hücum yeleği, 6 kütüklük, güneş paneli, 37 örgütsel kitap, muhtelif yaşam ve gıda malzemesi ele geçirilmiştir."



Açıklamada, ele geçirilen malzemelerin temininde örgüt mensuplarına yardım ve yataklık ettiği değerlendirilen 16 kişinin cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındığı, haklarında adli tahkikatın devam ettiği kaydedildi.



Güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla il genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.