Bitlis merkezli terör operasyonu: 14 gözaltı

Bitlis ve İzmir'de, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

Bitlis ve İzmir'de, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 14 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Çalışmalar sonucu, 'Terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak, işbirlikçilik faaliyetlerinde bulunmak, yardım ve yataklık etme' suçlamasıyla, 17 kişiye yönelik 17 adrese Bitlis genelinde ve İzmir'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Bitlis merkezli operasyonda İ.Ç, M.Ç, A.T, G.Ö, A.C, A.A, E.G, Ş.G, U.Y, K.A, M.S.D, G.G, S.A ve E.D gözaltına alınmış, diğer şüphelilerin de yakalanması için çalışmalar devam etmektedir."



Şahısların evlerinde yapılan aramalarda ise terör örgütü PKK/KCK'nın sözde bayrağını simgeleyen bez parçası, örgütün sözde bayrağının önünde ve terör örgütünün dağ kadrosunda faaliyet gösteren örgüt mensuplarıyla kırsal alanda birlikte çekilmiş fotoğraflar, ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeğe ait 28 fişek ile dijital malzemelerin ele geçirildiği aktarılan açıklamada, Cumhuriyet savcısının talimatıyla şüpheliler hakkında adli tahkikatın başlatıldığı kaydedildi.



Açıklamada, terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelenin, halkın desteğini alan güvenlik güçlerince kararlıkla devam edeceği vurgulandı.