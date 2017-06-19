Bitlis'te sokağa çıkma yasağı sona erdi

Hizan ilçesindeki bazı yerleşim birimlerinde 15 Haziran'da ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Bitlis'in Hizan ilçesinde bazı köy ve bağlı mezralarında uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi.



Valilikten yapılan açıklamada, ilçedeki bazı köy ve mezralarda 15 Haziran günü ilan edilen sokağa çıkma yasağının sonlandırıldığı duyuruldu.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Hizan ilçesi Ekinli köyü ve Deliktaş mezrası, Yaylacık köyü ile Bilgili ve Sarıbal mezraları, Çalışkanlar köyü, Yolbilen köyü ve Yeniçay mezrası, Sarıtaş köyü ile Gedik ve Akyazı mezralarında, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin tesisi amacıyla 15 Haziran'da saat 09.00'dan itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş olup, adı geçen yerler için 18 Haziran günü saat 00.00'dan itibaren Olağanüstü Hal Kanunu'nun (OHAL) 11. maddesinin (a) ve (b) fıkrasına istinaden sokağa çıkma yasağı kaldırılmıştır."