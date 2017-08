Bitlis'te sokağa çıkma yasağı

Bitlis'in Hizan ilçesinde bazı köy ve bağlı mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Hizan'ın bazı köy ve bağlı mezralarında, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince, 11 Ağustos saat 17.00'den itibaren ikinci bir emre kadar her gün 17.00-06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.



Açıklamada, sokağa çıkma yasağı ilan edilen köy ve mezralar, şöyle sıralandı:



"Hizan ilçesi Yaylacık köyü ile Bilgili ve Sarıbal mezraları, Çalışkanlar köyü, Yolbilen köyü ve Yeniçay mezrası, Sarıtaş köyü Gedik mezrası, Akşar köyü Aşağıkılavuz ve Yukarıkılavuz mezraları, Horozdere köyü Balga ve Karaağaç mezrasında, bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanması, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."