Bitlis'te sokağa çıkma yasağı

Bitlis'in Hizan ilçesinde bazı köy ve bağlı mezralarda, sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin bazı köy ve mezralarında vatandaşların can ve mal güvenliğinin tesisi amacıyla saat 09.00'dan itibaren ikinci bir emre kadar Olağanüstü Hal Kanunu'nun ilgili maddesine istinaden sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Hizan'ın Ekinli köyü ve Deliktaş mezrası, Yaylacık köyü ile Bilgili ve Sarıbal mezraları, Çalışkanlar köyü, Yolbilen köyü ve Yeniçay mezrası, Sarıtaş köyü ile Gedik ve Akyazı mezralarında, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin tesisi amacıyla ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."