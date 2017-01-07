Bitlis'te el yapımı patlayıcı imha edildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yüksek gerilim hattının altına tuzaklanan el yapımı patlayıcının imha edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Bölge Komutanlığı unsurlarınca, Köprücek köyü Emek mezrası yol ayrımında yüksek gerilim hattı altında toprağa gömülü el yapımı patlayıcı tespit edildiği belirtildi.



Patlayıcının, cumhuriyet savcısının talimatıyla Jandarma Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından kontrollü imha edildiği kaydedilen açıklamada, "Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla il genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir." ifadesi kullanıldı.