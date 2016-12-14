İki ilde eğitime kar engeli

yoğun kar yağışı nedeniyle Bitlis ve Elazığ'da eğitim ve öğretime ara verildiği bildirildi.

Bitlis'in Hizan, Tatvan ve Güroymak ilçelerinde, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitim ve öğretime ara verildiği bildirildi.

Okulların bugün de tatil edildiği Hizan ilçesinde Kaymakamlık, ilçe ve bağlı köylerde eğitim ve öğretime yarın da ara verildiğini açıkladı.



Tatvan Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise ilçe genelinde eğitime 1 gün daha ara verildiği bildirildi.



Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:



"Kar yağışı ve olumsuz hava şartlarından dolayı 14 Aralık 2016 Çarşamba günü, ilçe merkezi ve ilçeye bağlı köylerdeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verilmişti. Kar yağışının devam etmesi dolayısıyla herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için 15 Aralık 2016 Perşembe günü de ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki okullarda eğitim öğretime ara verildi."



Güroymak Milli Eğitim Müdürlüğü de yağışlar nedeniyle ilçe merkezi ve bağlı köylerde yarın eğitime ara verildiğini duyurdu.

ELAZIĞ'DA DA EĞİTİME KAR ENGELİ VAR



Elazığ genelinde kar yağışı nedeniyle yarın, bir gün süreyle eğitim ve öğretime ara verildiği bildirildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, yoğun kar yağışı ve kuvvetli buzlanma riski nedeniyle Elazığ genelinde tüm okullar 15 Aralık Perşembe günü tatil edildi.



Öte yandan, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılması kararlaştırıldı.



Elazığ ile Ağın, Alacakaya, Arıcak, Baskil, Maden, Karakoçan, Keban ve Sivrice ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle bugün eğitime ara verilmişti.

Kaynak: AA