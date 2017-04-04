Bitlis'te bir terörist daha etkisiz hale getirildi

Tatvan'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, bir teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, bir terörist daha etkisiz hale getirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis Jandarma Komutanlığınca, 3 Nisan'da Tatvan ilçesindeki Anadere bölgesinde "Şehit Jandarma Kıdemli Üsteğmen Ömer Bozkurt Operasyonu" başlatıldığı anımsatıldı.



Operasyon kapsamında bir teröristin daha etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"4 Nisan'da bölücü terör örgütü mensuplarının kış sığınağı tespit edilmiş olup, sığınağa yönelik icra edilen operasyonel faaliyet neticesinde 5 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirilmişti. Devam eden operasyon kapsamında, bir terörist daha silahıyla etkisiz hale getirilmiştir. Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığınca, sorumluluk bölgesinde bulunduğu değerlendirilen teröristlerin tamamı etkisiz hale getirilinceye kadar, zaman mefhumu gözetmeksizin, her türlü hava koşullarında aralıksız olarak operasyonlara devam edilecektir."