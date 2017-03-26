Bitlis'te 2 sığınak ve barınma yeri imha edildi

TSK'ya ait savaş uçaklarınca Bitlis kırsalında düzenlenen hava harekatında 2 sığınak ve barınma yeri imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait savaş uçakları tarafından Bitlis kırsalında düzenlenen hava harekatında 2 sığınak ve barınma yeri kullanılamaz hale getirildi.



TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu, Bitlis kırsalında 17.00-17.45 saatlerinde hava harekatı düzenlendi.



Harekatta, savaş uçakları 2 sığınak ve barınma yerini bertaraf etti.